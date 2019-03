Gurias Coloradas sofrem primeira derrota no Brasileirão

O time feminino do Inter sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro Série A-1. Após golear nas duas primeiras rodadas, contra o Vitória-PE e São Francisco-BA, as Gurias Coloradas perderam por 5 a 0 para o Corinthians, nesta terça-feira, no Parque São Jorge. Katiuscia duas vezes, Millene, Adriana e Giovanna Crivelari marcaram para o Timão.

Com o resultado, a equipe colorada está na vice-liderança, com 6 pontos somados. Na próxima rodada, o Inter recebe o São José-SP, no dia 11 de abril, em local ainda a ser definido.

Ficha técnica:

Corinthians (5): Lelê; Erika, Giovanna Campiolo, Pardal e Juliete; Katiuscia, Grazi, Gabi Zanotti e Giovana Crivelari (Gabi Nunes); Millene (Albuquerque) e Adriana (Marcela). Técnico: Arthur Elias.

Inter (0): Stefane; Leidiane, Flávia Gil, Sorriso e Carol Gomes (Jheniffer); Thessa, Nana e Mariana Pires (Julia); Luana Grabias (Queila), Shasha e Moretti. Técnico: Maurício Salgado.

Deixe seu comentário: