Gusttavo Lima está na lista dos sertanejos que tem o show mais caro do Brasil. Para ter a presença do cantor em um evento, o patrocinador tem que desembolsar, em média, R$ 700 mil. Mas, se for para contratar a festa “Buteco do Gusttavo Lima” deve-se pagar mais ainda, nada mais nada menos que R$ 800 mil, no mínimo.

