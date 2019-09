O número de migrantes no mundo alcança 272 milhões em 2019, o que equivale a 51 milhões a mais do que em 2010, a maioria situada na Europa (82 milhões) e América do Norte (59 milhões), segundo um informe da ONU publicado nesta terça-feira. O norte de África e o oeste da Ásia são os lugares mais escolhidos em seguida, com cerca de 49 milhões de migrantes.

Deixe seu comentário: