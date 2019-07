Hacker que está preso não explicou como ganhou dinheiro para viver de aplicações

Ainda no depoimento à PF (Polícia Federal, Walter Delgatti Neto deixou algumas perguntas sem resposta, entre elas, de que maneira obtém dinheiro para fazer aplicações financeiras, já que afirmou que a renda dele é obtida dessas aplicações.

Delgatti disse que a casa onde mora, em Araraquara, no interior de São Paulo, está alugada no nome de outro suspeito, Danilo Cristiano Marques, que também está preso. Walter disse que “todas as contas vinculadas ao referido imóvel, tais como luz e internet, ficaram em nome de Danilo; que não possui nenhuma conta de criptomoedas; que não possui conta do bitcoin”.

Criptomoeda é um tipo de dinheiro que só existe em meio virtual, não é regulamentado por bancos e funciona com transações criptografadas. O bitcoin, citado no depoimento, é a criptomoeda mais usada no mundo.

Na quarta-feira (24), a Polícia Federal apreendeu quase R$ 100 mil na casa de um outro suspeito, Gustavo Elias Santos. Segundo a defesa, esse dinheiro foi obtido de forma lícita, no mercado de moedas virtuais.

Delgatti disse que “não possui formação técnica na área de informática, sendo um autodidata; que não exerce nenhuma profissão remunerada, obtendo seus rendimentos de aplicações financeiras que possui”. Perguntado como obteve recursos para compor suas aplicações financeiras, afirmou não saber.

Sobre os próprios rendimentos, Delgatti disse que “também realiza trabalhos de formatação para colegas de faculdade; que realizou operação de câmbio no aeroporto de Brasília e do Rio Grande do Norte, tendo em vista a necessidade de adquirir dólares para um amigo”, segundo o depoimento.

Policiais perguntaram quem era esse amigo, mas Delgatti permaneceu em silêncio. Perguntado se “comprou dólares a pedido de … (o trecho aparece rasurado no depoimento), Delgatti também ficou em silêncio”.

Gustavo Henrique Elias Santos, preso na última terça-feira (23), afirmou à Polícia Federal que seu colega Walter Delgatti Neto, também preso, mandou-lhe uma mensagem se vangloriando de ter invadido a conta do aplicativo do Telegram do ministro Sérgio Moro.

Delgatti é apontado pela PF como líder do grupo que fez ataques hackers nos últimos meses, atingindo especialmente procuradores da Lava-Jato. O teor do depoimento de Gustavo foi revelado neste sábado (27). Ele disse ainda que também teve sua conta invadida pelo amigo, que conhece há mais de dez anos.

Para a polícia, Delgatti confessou ter sido autor dos ataques. Na quinta-feira (25), ele afirmou na oitiva que encaminhou as mensagens ao jornalista Glenn Greenwald de forma anônima, voluntária e sem cobrança financeira.

No depoimento, Gustavo falou que, em um dia no mês de fevereiro, logo que acordou viu seu celular com diversas mensagens do Whatsapp e do Telegram, com códigos de acesso. Em seguida, percebeu que não podia mais entrar em suas contas nos aplicativos e começou a desconfiar que poderia ter sido Delgatti, por ser uma pessoa que teria “audácia” para fazer realizar a invasão.

Segundo ele, Delgatti assumiu ter sido o autor e, dias depois, enviou uma reportagem de um veículo da imprensa para Gustavo que falava sobre a invasão ao celular de Moro, se “vangloriando”.

