O helicóptero do presidente da Bolívia, Evo Morales, sofreu nesta segunda (4) “uma falha mecânica do rotor de cauda” ao decolar de uma cidade andina, mas fez um pouso de emergência sem consequências para seus passageiros, informou a Força Aérea Boliviana. As imagens do incidente foram imediatamente divulgadas em vídeos caseiros através das redes sociais.