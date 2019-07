História contemporânea do Rio Grande do Sul é tema de curso no Centro Histórico-Cultural Santa Casa

Quem se interessa pela história do Rio Grande do Sul terá uma grande oportunidade para expandir ainda mais os conhecimentos. O Centro Histórico-Cultural Santa Casa está com as inscrições abertas para o terceiro módulo do curso História do Rio Grande do Sul em Movimento: de 1945 ao tempo presente. O primeiro lote, com valor de R$ 280 (mais taxa de operação), se encerra no próximo dia 28. Todas as informações sobre o curso estão disponíveis em www.centrohistoricosantacasa.com.br.

Com carga horária de 40 horas, o curso terá início em 15 de agosto e oferecerá conhecimentos sobre a história contemporânea do Rio Grande do Sul, contemplando aspectos de economia, política, sociedade, cultura e literatura, regionalismo/tradicionalismo e movimentação da sociedade civil regional.

Entre as temáticas que serão abordadas estão a conjuntura pós Estado Novo; a formação do regionalismo gaúcho e as características do movimento tradicionalista; o getulismo na história regional; a literatura no Rio Grande do Sul, situando a importância da obra “O Continente” de Érico Veríssimo; as marcas identitárias da cultura e da ideologia vigentes no RS, de 1945 a 2000; o conteúdo e as práticas políticas do “Brizolismo” no Rio Grande do Sul; as repercussões da ditadura civil-militar no Rio Grande do Sul; e as singularidades da história econômica do RS.

Serviço: Curso História do Rio Grande do Sul em Movimento: de 1945 ao tempo presente – Módulo III/ 15, 22, 29 de agosto; 5, 12, 25 de setembro; e 3, 10, 17 de outubro/ das 19h às 22h30/ Classificação: Livre

Investimento:

1º lote: R$ 280 mais taxa de operação (até 28/07)

2º lote: R$ 350 mais taxa de operação (de 29/07 a 06/08)

3º lote: R$ 565 mais taxa de operação (de 7/08 a 14/08)

Inscrições e informações: www.centrohistoricosantacasa.com.br

Programa do curso:

15/08/2019: A redemocratização e a formação partidária no RS pós 1946 – Ministrante: Bruno da Silva Conceição

22/08/2019: A criação do MTG e o regionalismo gaúcho – Ministrante: Jocelito Zalla

29/08/2019: O período getulista no Rio Grande do Sul (1950-1954) – Ministrante: Douglas Angeli

05/09/2019: A literatura regional e a obra “O Continente” de Erico Veríssimo – Ministrante: Alexandre Ricardo Lobo de Sousa

12/09/2019: RS: cultura e ideologia (1950-2000) – Ministrante: Maria Eunice Maciel

25/09/2019: O brizolismo: conteúdo e práticas políticas – Ministrante: Elenice Szatkoski

03/10/19: O RS e a ditadura civil-militar (1964-1985) – Ministrante: Enrique Serra Padrós

10/10/2019: A economia gaúcha de 1945 a 2018: um balanço – Ministrante: Martinho Roberto Lazzari

17/10/2019: O RS: da abertura (1985) ao tempo presente – percursos – Ministrante: Geórgia Pelissaro Santos

