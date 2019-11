Exames oftalmológicos gratuitos com a Unidade Móvel de Saúde do Lions Clube acontecem nesta quinta-feira (14) na Feira do Livro, das 10h às 16h, na Rua Capitão Montanha (entre o Banrisul e o MARGS). Promoção: Lions Clube -Distrito LD3 e Fundação Leonística de Assistência Social (FLAS).