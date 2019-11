Holandês Max Verstappen vence o GP Brasil de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen fez valer sua condição de mais rápido do final de semana e conquistou, na tarde deste domingo (17), a vitória no GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. O piloto da RBR, que havia sido o pole position, venceu a prova, repleta de reviravoltas e alternativas.

Em segundo lugar, em um desfecho sensacional, ficou Pierre Gasly, da STR, o primeiro da carreira – ele foi à loucura ainda no carro com a façanha. Em terceiro ficou o hexacampeão mundial Lewis Hamilton, com sua Mercedes. O resultado ainda pode ser revisto devido a uma batida entre o hexacampeão mundial e Alexander Albon, da RBR.

As duas Ferraris de Sebastian Vettel e Charles Leclerc, favoritas a vencer a prova, colidiram e acabaram fora da prova quando brigavam para ir ao pódio. Antes da prova, houve homenagem a Ayrton Senna (seu sobrinho desfilou com sua lendária McLaren) e consternação com a morte do ex-piloto da Stock Car Tuka Rocha, que não resistiu aos ferimentos de um acidente aéreo na Bahia.

Largada e prova

Na hora da largada, a temperatura em SP ao redor de 20ºC, no traçado 48ºC e a umidade do ar em torno de 61%. Ou seja, condições sensacionais para uma grande corrida. E assim foi. Logo de cara, Lewis Hamilton ultrapassou Sebastian Vettel e assumiu a segunda posição.

Charles Leclerc, prejudicado por ter saído em 14º por causa de uma punição, ganhou três posições em uma volta e meia e engatou uma corrida de recuperação. Duas voltas depois, passou mais dois rivais e já apareceu como nono.

Enquanto isso, o pole position Max Verstappen disparou e na quarta volta já fez o tempo mais rápido geral. Mas o show, de fato, era do monegasco. Antes da décima volta, Leclerc aparecia em sexto. Na oitava volta, Daniel Ricciardo e Kevin Magnussen se tocaram, e o piloto da Haas levou a pior e rodou. O australiano teve de ir para os boxes consertar o carro.

Depois de uma investigação dos comissários de prova, Ricciardo recebeu uma punição de cinco segundos parado no pitlane. Magnussen conseguiu se manter na prova, mas na traseira do pelotão. Apesar do domínio inicial de Verstappen, a deterioração dos pneus e a imprevisibilidade dos pit stops começaram a equilibrar a corrida. Na 21ª volta, Hamilton fez uma parada para trocar pneus.