Homem armado faz reféns e mata pessoas em um supermercado no Sul da França

Um atirador matou duas pessoas e fez reféns em um supermercado na cidade de Trèbes, no Sudoeste da França, nesta sexta-feira (23). Uma troca de tiros foi registrada, e o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, afirmou que a ação “parece ser um ato terrorista”. O Ministério do Interior disse também que três pessoas ficaram feridas na ação, uma com gravidade. O homem está dentro do estabelecimento da rede Super U com os reféns.

O suposto terrorista alegou pertencer ao EI (Estado Islâmico), de acordo com um agente de segurança ouvido pela AFP. Testemunhas disseram que o atirador gritou “Allahu Akbar” no momento da ação, segundo a CNN. A emissora de televisão BFM comunicou que o criminoso exigia libertação de Salah Abdeslam, que foi um dos organizadores dos atentados em Paris no dia 13 de novembro de 2015. “Grande parte dos empregados e clientes do Super U conseguiram fugir. Um agente de segurança está agora em contato com o atirador”, disse um funcionário da polícia não identificado.

O sequestrador seria um marroquino já monitorado pelas autoridades por suspeita de radicalização. O prefeito da cidade, Éric Menassi, disse que apenas um policial e o atirador estariam no mercado no momento, com todos os reféns já removidos, mas a informação não foi confirmada oficialmente.

Segundo a rede BFM TV, o suspeito entrou no estabelecimento da rede Super U por volta das 11h no horário local (7h em Brasília). O jornal Le Parisien informa que o homem teria atirado em um policial antes de se abrigar no local. O agente ficou ferido, mas não corre risco de morte. A rádio Europe1 informou que 50 agentes e três helicópteros foram mobilizados para a operação. Trèbes é uma pequena comunidade próxima à cidade medieval de Carcassone, no departamento de Aude. Se confirmada a motivação terrorista, este seria o primeiro ataque do tipo na França desde outubro de 2017.

