Homem de 18 anos é preso preventivamente após ameaças a ex-mulher, em Canoas

A Polícia Civil prendeu, no sábado (26), preventivamente um homem de 18 anos por violência doméstica em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi até o local de trabalho da ex-companheira e proferiu diversas ameaças, ao sair do local continuou fazendo ameaças por meio de aplicativo de mensagens.

Segundo a delegada Clarissa Demartini, a prisão ocorreu após a vítima procurar a delegacia e relatar que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, do qual já está separada há cerca de dois meses. “O indivíduo, já havia agredido a vítima fisicamente após o término, foi até o local de trabalho e proferiu diversas ameaças de morte. Ao sair do local, seguiu enviando mensagens via aplicativo com o mesmo teor de ameaças, além de diversas injúrias.”

A ação faz parte da Operação Marias, operação permanente, a qual tem por objetivo a prisão cautelar de agressores acusados da prática de violência doméstica ou violência de gênero.

A delegada Clarissa destaca a qualidade do trabalho realizado no dia de hoje e ao longo de todo ano de 2019. “É importante reforçar a ideia de que quando a vítima procura a delegacia assim que os fatos aconteceram, a ação policial a ser desenvolvida pode ser mais contundente, cessando a agressão por completo e conferindo maior segurança à vítima. A Operação Marias é o símbolo de que ações cautelares, aliadas ao acompanhamento da vítima durante todo o inquérito é o meio mais eficaz para que a vítima se mantenha em segurança”.