Homem é assassinado a tiros dentro de carro no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na esquina da avenida João Pessoa com a Venâncio Aires, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, por volta das 4h30min desta quinta-feira (19). A vítima, identificada como Neimar Brizola, estava no banco do carona de um Palio Weekend, conforme a Brigada Militar.

Ocupantes de outro carro atiraram diversas vezes contra o Palio. O crime foi gravado por câmeras de segurança da região. Cerca de 20 tiros foram disparados. O homem morreu no local.

O motorista ficou ferido, mas conseguiu fugir a pé até o HPS (Hospital de Pronto Socorro), onde recebeu atendimento médico. Ele e a vítima fatal não têm antecedentes criminais. O caso está sendo investigado. Ninguém foi preso.

Comentários