Polícia Homem é baleado em shopping em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

O disparo foi efetuado no estacionamento durante uma discussão Foto: Reprodução O crime ocorreu na praia de Figueirinha, em Arroio do Sal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem foi baleado, na noite de domingo (22), na pista de kart localizada no sétimo andar do estacionamento do Shopping Iguatemi, na Zona Norte de Porto Alegre.

Segundo informações da Brigada Militar, o disparo foi efetuado durante uma discussão entre a vítima e o atirador. O desentendimento teria sido motivado por uma manobra realizada durante uma corrida.

O homem baleado foi atingido na perna e não corre risco de morte. O autor do disparo fugiu.

“O Shopping Iguatemi Porto Alegre informa que houve um desentendimento entre dois clientes na noite deste domingo (22/12) em uma de suas operações. O empreendimento esclarece que as equipes médica e de segurança atuaram com prontidão no atendimento dos indivíduos e as autoridades competentes foram acionadas imediatamente. O shopping continua funcionando normalmente e segue colaborando para a solução do caso”, afirmou o estabelecimento em nota.

Voltar Todas de Polícia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário