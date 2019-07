Homem é inocentado após cinco anos preso por estupro no Ceará

Após ficar preso por cinco anos, Antonio Cláudio Barbosa de Castro, de 35 anos, foi inocentado pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Ele estava condenado há nove anos de prisão por estupro. O borracheiro, em 2014, foi acusado de estuprar oito mulheres na periferia de Fortaleza. Porém, a Defensoria Pública do Ceará propôs a revisão do julgamento ao TJ. Ele havia sido confundido com o Maníaco da Moto, que abordava e estuprava as vítimas.

Nesta segunda-feira (29), o Tribunal se reuniu pra revisar o processo. A defensora de Antonio Claudio afirmou que ele é inocente, que foi preso injustamente e que novas provas mostram que houve um equívoco no caso. Por sete votos a dois, a Justiça reconheceu a inocência de Antonio Cláudio. “São cinco anos lutando sem cessar nenhum dia. Quem sabe da nossa intimidade, quem conhece a nossa família sabe de tudo que nós sofremos até hoje correndo atrás de justiça, porque a gente não podia deixar pra lá. A gente tinha certeza da inocência dele”, disse a irmã do acusado, Antonia Geralda.

