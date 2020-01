Notas Mundo Homem é internado após tomar “viagra para touro” e ter ereção por três dias

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Um homem de meia-idade foi internado em hospital de Reynosa (México) após completar o terceiro dia de ereção ininterrupta. O paciente tomou um estimulante usado em touros a fim de “se preparar para o sexo com um mulher mais jovem”, de acordo com reportagem do jornal “La República”. Tecnicamente, o quadro é conhecido como priapismo – ereção peniana dolorosa.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário