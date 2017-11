Homem é preso por ameaçar e manter a ex-companheira em cárcere privado em Alvorada

Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher prenderam, na terça-feira (14), um homem que ameaçava e mantinha a sua ex-companheira em cárcere privado em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a delegada Karina Heineck, o criminoso ameaçava a ex-companheira desde a separação do casal, há nove meses, dizendo que se a mulher não ficasse com ele, “não ficaria com mais ninguém”.

Segundo a Polícia Civil, o homem também ameaçava de morte o filho da mulher, de 7 anos de idade. O endereço do local onde a vítima era mantida em cárcere privado e o nome do agressor não foram divulgados.

