A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, efetuou a prisão em flagrante de um homem pelo crime de apropriação indébita. O suspeito havia locado um veículo no mês de outubro de 2018 e, após o término do contrato, apropriou-se do mesmo, o qual permaneceu na posse irregular do veículo por aproximadamente oito meses.

