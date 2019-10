Um homem de 26 anos foi preso em flagrante suspeito de ter matado o colega de trabalho de 37 anos com um golpe de motosserra em São Joaquim, na Serra catarinense. O crime ocorreu em uma área de reflorestamento nesta terça (22). O homem de 26 anos estava com a motosserra e deu um golpe no pescoço do colega de trabalho. A vítima não resistiu ao corte profundo e morreu no local.