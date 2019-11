Homem embriagado que dirigia sem habilitação é preso na BR-116, em São Leopoldo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na noite de quinta-feira (14), na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, um homem embriagado que dirigia um carro sem habilitação. Também foram detidos o dono do veículo, que entregou a condução do carro para ele, e outro passageiro que portava drogas.

Eles estavam em um Honda Civic que trafegava em alta velocidade. O motorista desobedeceu à ordem de parada dos policiais, quase atropelando os agentes, que conseguiram interceptar o veículo mais adiante.