Homem morre afogado após pedir namorada em casamento debaixo d’água

O assistente social norte-americano Steven Weber Jr. morreu afogado após fazer um pedido de casamento debaixo d’água à namorada, a advogada Kenesha Antoine, na última quinta-feira (19). O casal estava em viagem próximo à ilha de Pemba, na Tanzânia, hospedados no Manta Resort, que oferece cabanas de dois andares, a 250 metros da faixa de areia, e o primeiro piso fica submerso. A proposta foi filmada em vídeo pela noiva.

O Manta Resort informou “nossos sinceros sentimentos, pensamentos e orações estão com a namorada dele, familiares e amigos impactados por essa tragédia”. Matthew Saus, dono da pousada, afirmou que funcionários receberam um chamado sobre um problema na água, mas que, quando chegaram, “nada podia ser feito”. Ele também disse que “todos estão impactados”. O vídeo gravado por Kenesha mostra o namorado segurando um bilhete contra o vidro da janela da cabine. O papel, envolto em saco plástico, exibe o texto: “Não consigo segurar o fôlego o suficiente para dizer tudo o que amo em você. Mas… Tudo o que amo, amo mais a cada dia. Você quer ser minha esposa?”

Kenesha publicou, na sexta-feira (20), no Facebook lamentando a morte do noivo com o vídeo do pedido de casamento. “Não há palavras adequadas para honrar a linda alma que é Steven Weber Jr. Você foi uma luz para cada pessoa que encontrou. Você trouxe muita alegria para tantas pessoas. Você foi gentil, solidário e me fez chorar de rir regularmente. E você me inundou de amor como nunca ninguém o fez”. Você nunca voltou daquele mergulho, então nunca ouviu minha resposta: ‘sim! Sim! Um milhão de vezes, sim, eu caso com você’. Não pudemos nos abraçar e celebrar o início do resto das nossas vidas juntos, e o melhor dia das nossas vidas se transformou no pior, na pior reviravolta do destino imaginável. Vou tentar me ater ao fato de que você aproveitou a maioria das experiências que tínhamos previsto nos últimos dias, e que nós dois estávamos felizes e absurdamente empolgados em nossos últimos momentos juntos”, escreveu.

There are no words adequate enough to honor the beautiful soul that is Steven Weber, Jr. You were a bright light to… Publicado por Kenesha Antoine em Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

