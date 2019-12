Homem morre em deslizamento de terra no Rio de Janeiro

Um homem morreu após um barranco deslizar e atingir a casa em que ele morava durante uma forte chuva na madrugada desta quarta-feira (11) em Três Rios, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Defesa Civil, a vítima estava dormindo na varanda quando o barranco deslizou e atingiu o imóvel. No imóvel moravam mais seis pessoas. Nenhuma delas ficou ferida.