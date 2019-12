Notas Brasil Homem morre em subsolo de prédio durante chuva em SP

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Um homem morreu em uma inundação no subsolo de um prédio na Rua Ezequiel Freira, na Zona Norte de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (23), segundo informações do Corpo de Bombeiros. Por conta da forte chuva que atingiu a cidade, a água subiu até o teto da garagem do edifício. A vítima, um senhor de 60 anos, foi encontrado morto.

