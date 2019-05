Um acidente inusitado ocorreu neste domingo (26), em Pelotas. Um homem roubou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e saiu da pista no km 71 da BR-392, na alça de acesso à BR-116 sul. O local é próximo ao viaduto do Centro de Eventos da Fenadoce.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os agentes da PRF foram ao local, mas a Brigada Militar já estava com a ocorrência sob controle, com o indivíduo preso.

