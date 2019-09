Homenagem marca aposentadoria do professor titular da Faculdade de Medicina da UFRGS, Gilberto Schwartsmann

A aposentadoria do professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutor Gilberto Schwartsmann, será marcada com uma grande homenagem, na próxima terça-feira (24), no auditório José Baldi, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O evento acontece às 18h e , após a cerimônia de homenagem, ocorrerá um coquetel oferecido aos convidados.

Em junho deste ano, O Sul registrou o recebimento do título de Professor Emérito ao médico gaúcho, durante o Congresso Anual da American Society of Clinical Oncology (ASCO), em Chicago.

O médico oncologista é natural de Passo Fundo (RS) e graduou-se em Medicina pela UFRGS em 1980. Possui especialização em Oncologia Clínica pela Middlesex Hospital University College Royal Marsden Hospital (1983), doutorado em Farmacologia de Drogas Anticâncer pela Free Universtity Hospital (1988), pós-doutorado pela Organização Européia para Pesquisa e Desenvolvimento de Drogas Anticâncer (1991), aperfeiçoamento em especialização pela European Organization for Research and Treatment of Cancer (1991) e aperfeiçoamento em especialização pelo US National Cancer Institute (1992).

Publicou três livros e possui cerca de 200 artigos originais listados no PubMed, além de cerca de 2000 citações no ISI Citation Índex. Detentor de sete patentes na área de novos medicamentos e testes diagnósticos em Oncologia.

Orientou mais de 60 dissertações e/ou teses de doutorado em Oncologia pela UFRGS.

Recebeu diversos prêmios e títulos, entre eles, o Prêmio Carmen Prudente (2004), da Sociedade Paulista de Oncologia Clínica; o Prêmio Walter Guezzi (2003), durante a Jornada Gaúcha de Coloproctologia e o Prêmio Destaque em Pesquisa (2001), da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.

