Homens armados invadem a sede do partido de Juan Guaidó em Caracas

Homens armados e com os rostos cobertos invadiram, na sexta-feira (15), a sede do partido do presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, em Caracas.

Vestidos de preto, com armas longas e pistolas, os encapuzados entraram no Vontade Popular, onde havia cerca de 40 pessoas. “Foram vítimas de um sequestro, de amedrontamento”, denunciou à imprensa Guaidó, após chegar ao local alguns minutos depois da partida dos criminosos.

Segundo testemunhas, os encapuzados, que não se identificaram como membros de uma instituição armada, levaram câmeras de segurança e suas gravações, alguns computadores, dinheiro e documentos.

Em um vídeo publicado no Twitter, ouve-se um homem gritando “todos no chão” e pedindo os celulares das pessoas, que colocaram os aparelhos em uma caixa.

“Já chega da ditadura continuar amedrontando nossa gente, por isso vamos com força às ruas em toda a Venezuela!”, disse Guaidó, que convocou, para este sábado (16), protestos para exigir que Nicolás Maduro deixe o poder.

A suspeita dos opositores é de que o grupo que invadiu o partido faça parte das forças de segurança ou de milícias paramilitares do regime de Maduro. “Presume-se que sejam das Faes [Forças Especiais da Polícia Venezuelana], mas podem ser paramilitares, [membros do] Hizbullah, dissidentes das Farc”, declarou Guaidó.