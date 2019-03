Hospital determina que mulheres só atendam João de Deus acompanhadas

O Instituto de Neurologia de Goiânia aconselhou as mulheres de sua equipe a não entrarem desacompanhadas no quarto do médium João de Deus, réu por violação sexual e estupro de vulnerável, que está internado no local. O instituto divulgou que ele é atendido preferencialmente por enfermeiros e médicos homens, e que, quando não há essa possibilidade por causa da escala de horários da equipe, as profissionais são sempre acompanhadas – geralmente por homens.

Ainda de acordo com o hospital, a orientação teria sido feita de forma informal por funcionários que acompanharam a transferência do médium, do Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia para a clínica. O motivo seria “evitar constrangimentos” às profissionais.

A Secretaria de Segurança Pública ressaltou que nega qualquer tipo de recomendação neste sentido, destacando que cabe à administração hospitalar e ao corpo médico do Hospital Neurológico, e somente a eles, a definição de como João de Deus, na condição de paciente, deve ser atendido. A SSP também disse que mantém o líder espiritual “sob vigilância ininterrupta” de servidores penitenciários desde que ele foi internado na unidade hospitalar.

Deixe seu comentário: