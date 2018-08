Hospital Mãe de Deus aprimora fluxo de atendimento e reduz espera na Emergência. Com a revisão dos processos, pacientes passam a esperar menor tempo para serem atendidos

Ao receber uma série de investimentos e inovações nos últimos anos, a Emergência do Hospital Mãe de Deus vem consolidando sua referência em serviços no Rio Grande do Sul. Definição de linhas assistenciais especializadas em Cardiologia, Neurologia (AVC) e Oncologia, plantão de Traumatologia, Triagem Cardiovascular Avançada e disponibilidade de médicos emergencistas – ações pioneiras no país, são algumas das iniciativas adotadas que agregam maior agilidade e eficiência no atendimento. A Emergência entra em uma nova fase, que prevê a reorganização de processos internos relacionados ao fluxo de pacientes a fim de promover respostas mais rápidas às suas demandas. O resultado da iniciativa é uma considerável redução do tempo médio entre a abertura do boletim e o primeiro atendimento médico, garantindo resolutividade com menos espera, independente da complexidade do caso.

A Emergência do Hospital Mãe de Deus mantém seu modelo de atendimento baseado no Protocolo de Manchester, que define o grau de urgência do paciente por meio de cores, priorizando casos de maior gravidade. Demandas classificadas como Vermelho (emergência) são encaminhadas diretamente ao socorro médico. No entanto, a reorganização dos processos beneficia principalmente os demais casos que chegam ao local. Estes pacientes seguem um fluxo determinado, que inclui a triagem, abertura do boletim médico e, após a primeira consulta, se for necessário, encaminhamento para o atendimento específico, de acordo com cada situação.

Um dos principais fatores que favorecem a reorganização de processos em benefício do fluxo de pacientes na Emergência é a disposição de serviços especializados de excelência e suas respectivas equipes multidisciplinares. Como, por exemplo, a Triagem Cardiovascular Avançada, criado para reconhecer o mais rápido possível problemas cardíacos do paciente que ingressa no setor. Como retaguarda, há no Centro Cirúrgico uma Sala de Tratamento Endovascular e a Sala Híbrida, com capacidade para realização simultânea de procedimentos endovasculares e cirúrgicos – uma das primeiras do País.

Tempo, eficácia e qualidade também são características do Serviço de Neurologia. As demandas urgentes de pacientes oncológicos, igualmente são tratadas de forma especial com acompanhamento de um médico oncologista. O Hospital Mãe de Deus é pioneiro na implantação de uma Emergência Oncológica no Estado.

Além da série de investimentos em serviços e a revisão profunda de processos, a Emergência também teve seu espaço remodelado com a separação física dos atendimentos de alta e baixa complexidade, que representa 70% do volume de atendimento. Os ambientes ganharam cores suaves, painéis fotográficos, aparelhos de televisão e máquinas de café, contribuindo para melhor acomodar tanto o paciente quanto familiares e acompanhantes que aguardam informações.

Reorganizados os processos de fluxo de demandas na Emergência, o próximo passo do Hospital Mãe de Deus será revisão do tempo de espera entre a realização de procedimentos após a consulta inicial do paciente. Esta etapa envolverá diferentes setores afins, como o Serviço de Diagnóstico e os laboratórios. O objetivo é agregar ainda mais eficiência a estes serviços, sem descuidar da qualidade de entrega e resolutividade de cada demanda atendida.

