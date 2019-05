O Hospital Moinhos de Vento realizará na próxima terça-feira (28), a partir das 12h15, no Anfiteatro Schwester Hilda Sturm, na própria instituição, uma nova edição do Grand Round, debate mensal promovido em parceria com a Johns Hopkins Medicine International. O tema será “A Saúde do Hospital Moinhos de Vento – Retrospectiva e Projetos Futuros”.