Hospital São Lucas da PUCRS e Oncoclínicas anunciam parceria para o tratamento do câncer

A união entre uma das melhores universidades privadas do Brasil e o maior grupo de Oncologia do país no combate ao câncer. Este é o resultado da parceria entre o Hospital São Lucas da PUCRS (HSL) e o Oncoclínicas, oficializada na noite da última segunda-feira, 4 de novembro. Desta iniciativa, surge um novo centro de oncologia, com unidade de quimioterapia e consultórios médicos para tratamento, localizados no 2º andar do Centro Clínico do HSL. A estrutura receberá pacientes de planos de saúde e privados encaminhados por seus médicos para tratamento no HSL, entrando em funcionamento nesta semana. A solenidade de entrega contou com a presença das diretorias e lideranças das duas instituições.

“A nova estrutura é composta, inicialmente, por quatro consultórios e nove leitos de infusão de quimioterapia. Além disso, o corpo clínico é altamente qualificado, pois será um trabalho integrado entre as equipes do Hospital e da Oncoclínicas”, destaca André Fay, médico Oncoclínicas responsável pelo Centro de Oncologia no Hospital São Lucas da PUCRS (HSL).

A novidade marca o início do atendimento quimioterápico no hospital a pacientes que não estão internados. Entre seus principais destaques, a estrutura irá dispor de equipe multidisciplinar para o atendimento integrado do paciente, atuando desde o diagnóstico até o cuidado continuado. Os profissionais do corpo clínico também contam com experiência e reconhecimento internacionais, o que também contribui na excelência assistencial e formação de novos talentos.

Para discussões de casos clínicos, a nova estrutura contará com a parceria científica de um dos mais renomados centros de pesquisa e interações colaborativas para prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer no mundo, o hospital norte-americano Dana-Farber Câncer Institute. Afiliada à Harvard Medical School, a instituição possui com a Oncoclínicas sua única parceria em toda a América Latina.

Outra vantagem dessa união é em relação aos pacientes do novo centro de oncologia no HSL, que poderão usufruir das 67 unidades de atendimento da Oncoclínicas presentes em 11 estados do Brasil. No Rio Grande do Sul, o grupo conta com três unidades em Porto Alegre e uma em Canoas, além de corpo clínico qualificado com mais de 60 médicos especialistas. De acordo com Fay, a entrega do novo centro é a apenas a primeira etapa de um projeto entre Oncoclínicas e PUC-RS, contribuindo para a referência da capital gaúcha na oncologia nacional.