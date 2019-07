Hot Pepper Sex Shop comemora saldo positivo de comercialização

No Brasil, a expansão do mercado erótico é uma realidade. Embalados por esse clima de otimismo a rede de lojas Hot Pepper Sex Shop, de Porto Alegre (RS), viu o crescimento de comercialização aumentar em 2019, tanto nas lojas físicas, quanto no e-commerce. O motivo está na mudança de comportamento de compra, especialmente entre os homens. “Vimos, que os homens estão frequentando mais as nossas lojas físicas. Seu tempo de permanência e a frequência do retorno de compras aumentou”, afirma, Rodrigo Albuquerque, diretor da rede de lojas, especialista na gestão de negócios online. “O homem moderno, deixou o preconceito de lado e vem adquirindo mais produtos e novidades tanto para uso pessoal, como para a sua parceira(o). Isso, refletiu, consequentemente, no aumento do ticket médio das lojas físicas, em torno de 15% a mais, comparado ao mesmo período do ano passado. O volume de vendas no e-commerce também foi ampliado”.

Albuquerque avalia ainda que, os homens intensificaram sua presença comprando mais acessórios e lançamentos, em função do sigilo e da agilidade, no processo de compra e entrega da empresa. “No e-commerce, houve um crescimento médio de vendas de 17% a mais, do que o mesmo período do ano passado”.

Outro fator apontado é a indústria de acessórios eróticos e cosméticos sensuais, que se modernizou, criando produtos de ótima qualidade e em escala, focado para este público. Há inovações constantemente, o que desperta a curiosidade e o consumo.

Para Rodrigo Albuquerque, esta mudança é significativa. Percebemos que o público masculino ganhou uma representatividade no segmento. Hoje, este fator, na nossa rede de lojas, representa em torno de 42% de nossa clientela”, destaca.

Não menos importante também, são os produtos que contribuem com o processo de socialização do homem à vida sexual ativa. É possível encontrar itens que são auxiliares em alguns tratamentos de saúde, como a ejaculação precoce e a disfunção erétil, entre outros itens.

O investimento em ações de marketing e a forte presença nas redes sociais são estímulos aos negócios. “Além disso, os motivos para atrair cada vez mais o universo masculino é a nossa gestão das equipes, que são altamente qualificadas. Sejam, na retaguarda do comércio eletrônico, ou nas lojas físicas, o atendimento é personalizado, no estilo “consultoria”, aliada à discrição. Todas essas ações estratégicas em conjunto, nos levam para um caminho bastante promissor”, finaliza Albuquerque.

As lojas:

Matriz: Av. Avenida Cristóvão Colombo, 2166/ Bairro Floresta – Porto Alegre/RS/

Faça um tour 360º / https://goo.gl/maps/rMjECncTj2WGeQhx5 / Fone (51)3012-6969 ou Whatsapp (51) 99278-0762

Filial: Avenida Otávio Rocha, 165, Centro Histórico – Porto Alegre/RS

Faça um tour 360º https://tourmkr.com/G1fzZM8wSv/ (51) 30246969 ou Whatsapp (51) 99343-6554

E-commerce – https://www.sexshophotpepper.com.br

Nas redes: Facebook Sex Shop Hot Pepper e no Instagram @hpsexshop

