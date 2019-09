HPS deve lançar campanha para custear obras de melhorias

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) deve lançar, no começo de outubro, uma campanha para recuperar a estrutura do HPS. Um dos principais mais importantes do Estado, o prédio do hospital, que completou 75 anos em abril, está com o telhado deteriorado, infiltrações e janelas velhas, entre outros problemas. Intitulado Movimento de Revitalização do Hospital de Pronto Socorro, a expectativa é conseguir levantar R$ 8 milhões com a ajuda de voluntários.

O objetivo é deixar os pontos mais desgastados do estabelecimento em condições equivalentes aos de outros setores que foram recentemente recuperados, como locais de atendimento de pacientes e realização de exames no térreo.

Mesmo que a campanha vá ser lançada institucionalmente no mês que vem – quando serão divulgados os meios de contribuir com a instituição, já há iniciativas sendo preparadas, como um jantar beneficente a ser realizado no mês de novembro na Associação Leopoldina Juvenil (que cedeu os salões sem custo). Além disso, cerca de 30 artistas doaram obras que serão leiloadas para levantar fundos.

Por ano, o HPS realiza cerca de cinco mil internações, 500 atendimentos em UTI adulta e 260 em pediátrica, duas mil cirurgias, além de 300 mil atendimentos, no total. O hospital também possui um centro de referência estadual para o tratamento de pessoas queimadas.

