Huawei anuncia nova fábrica em São Paulo, com investimento de US$ 800 milhões

A empresa de tecnologia Huawei confirmou neste sábado (10) um aporte financeiro de US$ 800 milhões para São Paulo. Segundo a empresa, o aporte será feito partir de 2020 até 2022 e contempla diversas iniciativas entre elas capacitação profissional e manufatura.

A Huawei afirmou que tem a intenção de abrir uma fábrica em São Paulo, mas que, para isso, vai avaliar o desempenho da operação dos smartphones no mercado brasileiro.

Em nota, a Huawei disse que “considera instalar uma fábrica em São Paulo em um futuro próximo”.

“A Huawei está no País há 21 anos, sempre presente na transformação digital do Brasil, do 2G até o 4.5G. E agora, na era do 5G, não será diferente. A empresa está animada com as oportunidades no cenário brasileiro e, conforme o desenvolvimento da performance da operação dos smartphones da Huawei no mercado local, considera instalar uma fábrica em São Paulo em um futuro próximo. Mais detalhes serão divulgados em momento oportuno”, diz o texto.

A cidade será escolhida considerando circunstâncias de logística, disponibilidade de mão de obra, condições técnicas de implantação do novo site e da nova fábrica. A empresa já tem uma fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo, e emprega 2 mil funcionários diretos e 15 mil indiretos.

O que é a Huawei?

Em primeiro lugar, o nome da empresa é pronunciado como “uá-uei”.

No mercado global de telefones celulares, a companhia chinesa está em segundo lugar, atrás da líder da sul-coreana Samsung e à frente da americana Apple.

Em abril, a empresa lançou no país dois modelos da família P30, a mais sofisticada da marca.A linha P30 representa a nova estratégia da fabricante, que chegou a vender celulares mais simples no país, sem sucesso. Revelados no final de março deste ano, em Paris, esses são conhecidos pelas câmeras de alta definição.

A Huawei também fornece tecnologia para outras empresas para fabricarem seus próprios aparelhos e redes wi-fi.

Basicamente, os produtos da empresa estão por todo lugar.

