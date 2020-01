Dicas de O Sul Humor Sem Tamanho tem apresentação única no Teatro da AMRIGS

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Maikinho Pereira traz personagens consagrados do grande público dia 26 de janeiro, às 21h, dentro do Porto Verão Alegre Foto: Cris Szulczewski Foto: Cris Szulczewski

O humorista Maikinho Pereira, da nova geração de comediantes, faz apresentação única do show Humor Sem Tamanho, no dia 26 de janeiro, às 21h, no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311, Partenon, Porto Alegre), dentro da programação do Porto Verão Alegre. No palco, ele interpreta personagens de grande sucesso do público, como Alípio Tchutchukinho, o menor gaúcho do Rio Grande do Sul, e Jéssica, a adolescente cheia de opiniões e atitudes. Ingressos custam R$ 40,00 (inteiro) e R$ 20,00 (para público com desconto de 50%).

“O show é muito diversificado com personagens que o público adora, stand up comedy e música”, afirma Maikinho. Além dos conhecidos personagens Alípio Tchutchukinho e Jéssica, o espetáculo retrata a importância de aceitar as diferenças, mostrando com muito humor que tamanho não é documento. Com 70 minutos de duração, o show terá a participação de André Damasceno e Índio Behn com banda.

Humor Sem Tamanho, com Maikinho Pereira/ 26 de janeiro/ 21h/ Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311, Partenon, Porto Alegre) / Ingressos: R$ 40,00 (inteiro) e R$ 20,00 (meio) e no site https://portoveraoalegre.com.br/maikinho-pereira-humor-sem-tamanho-2020-1

https://www.youtube.com/channel/UCyiPo3XZZ2_XiC8y9mqAqig

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário