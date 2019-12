Acontece I Fashion Outlet Novo Hamburgo divulga novidade e horário de funcionamento até o final do mês

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Para melhor atender o seu público, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo se prepara para a alteração em seu horário de funcionamento para o período das festas de fim de ano. Desde o dia 14 de dezembro, o empreendimento está com seu horário estendido até as 22h, voltando ao seu atendimento normal a partir do dia 2 de janeiro de 2020.

Com isso, o público que passar pelo Outletentre essas datas, poderá conferir de perto toda decoração de Natal que o empreendimento preparou com a temática “Casa do Noel” e a apresentação do Coral Jovem de Novo Hamburgo, no sábado (14). O espaço foi inaugurado no dia 15 de novembro e ficará no jardim do Outlet até o dia 5 de janeiro.

Novidade no empreendimento

A Puket, marca que comercializa um mix de produtos como meias, pijamas, lingerie, moda praia e acessórios, iniciou sua operação no Outlet. Além da loja do empreendimento ser a maior da rede Puket, ela atende aos públicos adulto, infantil e bebê com uma variedade enorme de peças de qualidade e design inovador.

Horários de funcionamento /De 14 a 23 de dezembro (sexta a domingo)/Praça de alimentação: das 10h às 22h/ Demais lojas: das 9h às 22h

Dia 24 de dezembro (terça-feira)/ Praça de alimentação: das 10h às 18h/ Demais lojas: 9h às 18h

Dia 25 de dezembro (quarta-feira)/ O I Fashion Outletestará fechado

De 26 a 30 de dezembro (quinta a segunda)/ Praça de alimentação: das 10h às 21h/ Demais lojas: das 9h às 21h

Dia 31 de dezembro (terça-feira) /Praça de alimentação: das 10h às 16h/ Demais lojas: das 9h às 16h

Dia 1 de janeiro de 2020/ O I Fashion Outletestará fechado

A partir do dia 2 de janeiro de 2020, o horário de funcionamento do I Fashion Outlet Novo Hamburgo volta ao normal: de segunda a domingo, lojas abertas das 9 às 21h, e praça de alimentação funcionando das 10h às 21h.

I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Inaugurado em setembro 2013, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo é o primeiro Premium Outlet do Sul do país e primeiro empreendimento desse segmento da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, localizado no Km 236 da BR-116.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário