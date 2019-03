*Por Bárbara Assmann

Após o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fazer declarações sobre a Reforma da Previdência, na tarde desta sexta-feira (22), a reação dos investidores foi negativa. O Ibovespa teve a mínima chegando a 3,2%, com 93.609 pontos. Outro fato que teria motivado a queda foi o comentário do líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento, sobre Maia. Ele afirmou que o deputado está fora da articulação do governo.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

