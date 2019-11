O Ibovespa subiu nesta quinta (7), renovando sua máxima de fechamento, beneficiado pelo clima mais favorável sobre as negociações comerciais EUA-China, em sessão marcada por rico noticiário corporativo no Brasil e avanço forte de Petrobras. O índice de referência da Bolsa brasileira subiu 1,13%, aos 109.580,57 pontos. O volume financeiro do pregão somou R$ 20,25 bilhões.