Icatu Seguros oferece aplicações mínimas reduzidas em fundos de previdência. Previsão é dobrar entrada de novos investidores até o final do ano

A Icatu Seguros está oferecendo condições diferenciadas de investimentos em seus fundos de previdência. Serão 51 fundos – multimercados, multimercado crédito privado, multimercado com viés em ações, renda fixa e renda fixa crédito privado – com aplicações mínimas reduzidas de R$ 100 mensais ou aportes de R$ 1 mil até 31 de dezembro.

O objetivo é estimular novos entrantes no mercado de previdência e permitir que o investidor possa testar os serviços e opções de investimentos, com o incentivo dos valores mínimos reduzidos para aplicar em produtos renomados do mercado.

“Esta é uma oportunidade para democratizar ainda mais o acesso dos investidores”, analisa Felipe Bottino, diretor de Previdência da Icatu Seguros, destacando ainda que, com a campanha, a Icatu espera dobrar o volume de vendas de fundos de previdência até o final do ano.

Icatu tem melhores fundos, segundo Proteste

A Associação Brasileira de Consumidores – Proteste – avaliou os melhores fundos de previdência privada para investidores com quatro perfis: conservadores, moderados, agressivos e que têm data para se aposentar. A associação fez um ranking e recomendou nove fundos mais acessíveis entre os mais atrativos, que exijam aporte inicial de até R$ 25 mil. Dentre os nove fundos indicados, quatro são da Icatu Seguros.

Para essa recomendação, a Proteste analisou 31 fundos de nove seguradoras e escolheu aqueles que ofereceram maior rentabilidade e cobraram menor taxa nos últimos cinco anos, entre setembro de 2013 e outubro deste ano.

A Icatu Seguros atua em um modelo de plataforma aberta que conta, hoje, com parcerias de 65 gestoras. “A arquitetura aberta permite que a seguradora tenha vários gestores e tipos de estratégia, oferecendo mais alternativas de qualidade para investir”, destaca Bottino.

Entre janeiro e agosto de 2018, a captação líquida de Previdência da companhia chegou a R$ 3,046 bilhões, o que a posiciona como líder entre as independentes. Na área de Previdência, a seguradora soma R$ 20,9 bilhões em reservas, volume 34% maior que no mesmo período do ano anterior.

