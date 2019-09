Idosa é flagrada com maconha escondida na bengala ao tentar entrar em prisão no sul do RS

Uma idosa de 72 anos foi flagrada, nesta quarta-feira (25), ao tentar entrar no Presídio Estadual de Santa Vitória Palmar com maconha escondida em bengala de metal. A tentativa de ingresso com a droga foi percebida pelos agentes penitenciários durante a revista. Conforme a Susepe, a droga estava embalada em plástico e foi colocada em parte da estrutura da bengala, que é oca. A idosa visitaria os dois filhos que estão presos no presídio do sul do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, a quantidade que a senhora carregava é de 12 gramas. Em declaração, a idosa disse que recebeu ligação de dentro da cadeia dizendo que uma pessoa iria até a casa dela para colocar a droga na bengala para que levasse ao presídio. Caso contrário, os filhos sofreriam. A idosa não possui antecedentes criminais e por isso, um inquérito será aberto e ela responderá em liberdade.

