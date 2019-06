A família de uma idosa de 68 anos, moradora de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está consternada por ela ter sido estuprada pelo próprio filho, de 36 anos, com quem morava. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante após a vítima denunciar que sofreu abuso sexual na noite da última quarta-feira. A mulher não denunciava por medo do filho, visto como agressivo pela família.

