Rio Grande do Sul Idoso é preso por dirigir embriagado na Freeway

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

O homem foi submetido ao teste do bafômetro Foto: Divulgação O homem foi submetido ao teste do bafômetro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã de quarta-feira (25), na Freeway, perto do pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte do RS, um idoso de 62 anos que estava dirigindo embriagado.

Após receber denúncias, os agentes abordaram o condutor, que dirigia um Gol com placas de Tramandaí no sentido Capital-litoral. O homem não possui carteira de habilitação.

Conforme a PRF, ele estava visivelmente embriagado e foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou a ingestão de álcool.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário