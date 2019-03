If you wanna be my lover: próximo ao retorno das Spice Girls, Mel B diz que já teve envolvimento com colega do grupo 

Por Anna Dalbem*

Parece que a reunião das Spice Girls vai ser cheia de babados! Durante as gravações do programa “Life Stories”, do apresentador Piers Morgan, Mel B, a Scary Spice, confirmou os rumores que existem há algum tempo, mas que nunca foram confirmados: ela e Geri Halliwell, Ginger Spice, já tiveram um envolvimento romântico. Até o momento, Geri, não se pronunciou a respeito das afirmações.

Segundo informações do Daily Mail, que publicou a transcrição da entrevista, o apresentador perguntou para Mel B se ela tinha ou não dormido com a amiga. “Sim, nós todas dormimos em uma cama juntas, mas não ‘desse jeito’ todas nós”, respondeu a cantora. “Você dormiu com a Geri ‘desse jeito’?”, Piers insistiu.

Mel B assentiu e sorriu: “Ela vai me odiar por isso, porque ela é toda elegante em sua casa de campo com seu marido. Mas é um fato. Simplesmente aconteceu, e nós rimos disso, e foi só”. A artista acrescentou que foi apenas uma vez, e que ela espera que Geri não negue quando for indagada sobre o assunto, porque “foi só uma coisa divertida”.

Essa não é a primeira vez que Mel B falou sobre relacionamentos com mulheres. Geri também já conversou sobre o assunto. De acordo com o Daily Mail, a relação das duas aconteceu após o grupo Spice Girls nascer, quando todas as integrantes dividiram uma casa no início dos anos 1990. O grupo tinha lançado há pouco tempo seu single de estreia, “Wannabe”.

As filmagens de “Life Stories” aconteceram semanas antes das Spice Girls — tirando Victoria Beckham — se reunirem para começar a ensaiar para a turnê do grupo, que acontecerá em breve. Ainda segundo o Daily Mail, após a entrevista, Mel B ligou em pânico para Geri, para pedir desculpas pelas altas revelações que fez ao público. “Faltam apenas dois meses para a turnê e elas não querem que nada a coloque em risco, mas houve medo que isso chateasse o marido da Geri e causasse sérios problemas”, uma fonte disse ao jornal. “Desde que casou com o Christian, Geri trabalhou duro para se livrar de sua antiga imagem sensual e se reinventar como a esposa perfeita. Mel imediatamente ligou para Geri para reparar os estragos”, concluiu.

O programa ainda não foi ao ar.

