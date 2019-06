IIPC promove o Curso “Sustentação da Evolução Pessoal” da professora Simone Sandi

Sustentar a evolução pessoal é valorizar o esforço feito até hoje, considerando esta vida e as precedentes, para conquistar um atributo, uma habilidade, um ofício que servirá para ajudar a aprimorar outros traços não tão eficientes. Assumir com determinação a responsabilidade deste processo faz parte da maturidade consciencial.

Para a professora Simone Sandi, vivemos num mundo cheio de desafios e diversidade, onde cada um tem que achar o seu próprio ambiente, se sentir satisfeito e avançar rumo a evolução pessoal. Porém muitas vezes, somos bloqueados por inseguranças levando a vida conforme a expectativa de quem amamos.

Estar no rumo certo é o que mais almejamos, e quando nos desviamos somos sobressaltados pela depressão e sensação estranha de estar deslocado. Para retomar as rédeas da própria vida é necessário, através da autopesquisa, reconhecer os traços fortes (qualidades/habilidades) e fracos (imaturidades). Os traços fortes nos mantêm no caminho planejado, no qual nos sentimos mais à vontade e facilita a reciclagem dos traços imaturos ou o desenvolvimento dos incipientes.

Reconhecer-se dentro do grupocarma também é fundamental, uma vez que ninguém nasce num ambiente por acaso. O curso oferece um exercício prático que auxiliará o aluno identificar o perfil familiar e as manifestações pessoais similares, objetivando evidenciar o porquê é difícil mudar quando estamos inseridos dentro de um grupo com características afins. Neste contexto, modificar os comportamentos pessoais para melhor pode estimular os demais membros a fazerem suas reciclagens, ocorrendo o processo de interassistência indispensável para a evolução das consciências.

Será abordado também a importância da ampliação do padrão energético pessoal como facilitador para sustentar e alavancar a evolução pessoal.

É de suma importância reconhecermos e assumirmos as características positivas da nossa personalidade, os traços os quais ajudaram ao longo do tempo a superar alguns obstáculos para então sustentar o padrão pessoal mais evoluído.

Tópicos que serão abordados no curso:

Fomentar reflexão para identificar e resgatar as capacidades evolutivas que fazem parte do patrimônio consciencial;

Aprimorar a habilidade de sustentar o padrão interassistencial pessoal nos diversos contextos

Curso Sustentação da Evolução Pessoal – Profª Simone Sandi

Data: 15 de junho de 2019, sábado

Horário: das 14h às 19h30

Investimento: R$ 145,00 parcelado em até 2x ou R$ 131,00 à vista

Local: IIPC | Porto Alegre

Endereço: Rua São Manoel, 1197/02 Bairro Santana-Porto Alegre/RS

Informações: (51) 3224-0707 – www.iipc.org/portoalegre

*Curso sem pré-requisitos e aberto a todas as pessoas interessadas em investir na Autopesquisa e no Desenvolvimento Pessoal

