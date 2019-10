As forças de segurança da Bélgica descobriram 11 imigrantes sírios e um sudanês escondidos em um caminhão frigorífico carregado de frutas e legumes, informou a polícia belga nesta quarta-feira (30). “Todos estão com boa saúde”, disse um porta-voz da polícia federal belga depois que os agentes, alertados pelo motorista do caminhão, descobriram os 12 migrantes no Norte do país.