A suspeita, de acordo com a polícia, é de que o material inflamável usado para impermeabilização de um sofá tenha causado a explosão do apartamento em Curitiba, que resultou em uma explosão e matou um menino e deixou três pessoas feridas, no sábado (29). A polícia realizou uma perícia para investigar a causa da explosão e aguarda laudo técnico de um engenheiro sobre o prédio.

Deixe seu comentário: