Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

A Power Training localiza-se na avenida Pernambuco Foto: Reprodução de internet Academia Power Training (Foto: Reprodução de internet) Foto: Reprodução de internet

Um incêndio atingiu, no início da madrugada desta sexta-feira (27), a academia Power Training, localizada na avenida Pernambuco, no bairro Navegantes, na Zona Norte de Porto Alegre.

As chamas destruíram o estabelecimento. O fogo foi controlado pelos bombeiros. Não havia ninguém no local no momento da ocorrência. Não houve feridos. A causa do incêndio será investigada.

