Incêndio atinge casas e comércio boliviano na divisa com RO

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade de Buena Vista, no município boliviano de Beniano, às margens do rio Guaporé na fronteira com Costa Marques (RO) noite dessa segunda-feira (24).

As chamas tiveram inicio por volta das 18h dentro uma loja próximo a madeiras, combustíveis e equipamentos eletrônicos oferecidos no local.

De acordo com o jornal boliviano La Razón, o fogo destruiu pelo menos 40% das casas de madeira da comunidade e os atingidos foram atendidos no lado brasileiro.

O Exército Brasileiro, guarda boliviana, voluntários, representantes da secretarias de Turismo e Meio Ambiente e Municipal de Assistência Social ajudaram no resgate, além de empresários e as prefeituras de São Francisco do Guaporé e Costa Marques.

A Polícia Civil estima que 10 famílias perderam tudo e, como consequência, seguiram para o lado brasileiro.

