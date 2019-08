Incêndio em apartamento deixa um homem ferido em Porto Alegre

Um incêndio acabou atingindo um apartamento localizado na Rua Voltaire Pires, no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre, na madrugada de hoje (08), por volta das 2h e 40min. O morador do apartamento ficou ferido e foi levado para atendimento médico. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo em torno das 3h.

A vítima que não teve sua identidade revelada, teria dito aos bombeiros que deve ter caído no sono com o cigarro aceso, e que as chamas podem ter começado pelo colchão. Ele foi encaminhado para o hospital em estado consciente, porém não se tem mais informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo os vizinhos, eles acionaram os bombeiros quando verificaram muita fumaça no local. Os trabalhadores necessitaram de máscaras de oxigênio para conseguir entrar no lugar e apagar o fogo.

Deixe seu comentário: