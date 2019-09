Um incêndio que começou há mais de cinco dias atingiu a zona rural de Canabrava do Norte, a 1.132 quilômetros de Cuiabá (MT), e matou cerca de 50 animais, entre vacas, bois e bezerros. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Antônio da Fonseca Cabral, o fogo está sem controle. As chamas atingiram um assentamento onde vivem mais de 200 famílias.

