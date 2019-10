Um incêndio devastou um trem no Paquistão nesta quinta-feira, matando 73 pessoas e ferindo cerca de 40 depois que um botijão de gás, que alguns passageiros usavam para preparar o café da manhã, explodiu, disse o ministro das Ferrovias do país. Foi o pior desastre no sistema ferroviário paquistanês, assolado por acidentes, em quase 15 anos.