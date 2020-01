Mundo Incêndios florestais na Austrália diminuem e autoridades reforçam defesa

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Autoridades esperam aproveitar uma semana de clima mais ameno para intensificar as defesas contra as enormes chamas que atingem as florestas do país Foto: Divulgação Autoridades esperam aproveitar uma semana de clima mais ameno para intensificar as defesas contra as enormes chamas que atingem as florestas do país (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os incêndios florestais diminuíram na Austrália neste sábado (11), após uma noite cansativa para os bombeiros. Agora, as autoridades esperam aproveitar uma semana de clima mais ameno para intensificar as defesas contra as enormes chamas que permanecem queimando as florestas do país.

Temperaturas mais baixas e a chuva amenizaram as condições, depois da forte mudança do vento na sexta-feira (10) que atingiu rajadas de mais de 100 km/h, provocando alguns incêndios na costa leste até o nível de alerta de emergência.

A pausa tão necessária é uma oportunidade para consolidar e tentar controlar os incêndios, disse Shane Fitzsimmons, comissário do Serviço de Bombeiros de Nova Gales do Sul.

“Parece que temos pelo menos uma semana”, afirmou Fitzsimmons em entrevista à imprensa. “Provavelmente serão os melhores sete dias, sem um aumento nas classificações de incêndio muito perigosas”.

A polícia de Nova Gales do Sul disse em comunicado que as áreas não afetadas pelos incêndios na costa sul – um popular destino de férias 0, estão em condições de reabrir os negócios, embora os parques nacionais vão permanecer fechados até 1º de fevereiro.

As autoridades pedem aos turistas estrangeiros que continuem visitando a Austrália, que depende da renda do turismo, já que a indústria responde por 3,1% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.

Desde outubro, 27 pessoas morreram na Austrália e milhares foram obrigadas a sair de casa por causa de incêndios imprevisíveis que queimaram mais de 10,3 milhões de hectares – uma área aproximadamente do tamanho da Coreia do Sul.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário