O incentivo ao aleitamento materno motiva a realização de diversas atividades no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Nesta semana, haverá apresentação de coral, conversa sobre mitos e verdades da amamentação e atividade com os Doutores Palhaços. No dia 28, será realizado seminário para profissionais de saúde. Com início dia 13, a programação agrega-se ao Agosto Dourado.

